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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699989/بعد-تحقيق-ايرادات-٢٠--نقل-النواب-توافق-على-موازنه-ديوان-عام-وزارة-النقلوعابد-يتمني-ان-تحذو-كل-الهيئات-حذوها

استكملت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص:ديوان عام وزارة النقل اليوم الاربعاء.

دوت الخليج بعد تحقيق ايرادات ٢٠% «نقل النواب» توافق على موازنه ديوان عام وزارة النقل.. وعابد يتمني ان تحذو كل الهيئات حذوها واستعرض اللواء حسام السيسي وكيل عام الوزارة، ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، والذي اكد علي عدم وجود مطالبات لديوان عام الوزارة بخصوص زيادتها مؤكدا ان هناك زيادة في الايرادات وصلت الي ٢٠ %. واشاد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، بموازنه ديوان عام وزارة النقل، بتحقيقها فائض وزيادة في الارادات بنسبه ٢٠٪؜ متمنيا ان تحذوا كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة . واشار علاء عابد الي ان دورنا كنواب عن الشعب، وسلطة تشريعية هو التعاون التام مع السلطه التنفيذيه وليس المراقبه فقط، واللجنه تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذيه، ونحن داعمين للحكومه والجميع يعمل من اجل مصلحه المواطن المصري. ومن جانبه اثني النائب الدكتور جمال السعيد، زيادة ايرادات تتجاوز ٢٠ % قائلا: ان هذا رقم كويس ولكن نامل في زيادته، مشيدا بزيادة الحوافز لايجابيه للمتميزين، ونحن مع الحوافز الاضافية لاضافة المنافسة النزيهه بين العاملين. ووافقت لجنه النقل علي الموازنه الخاصه بديوان عام وزارة النقل والتي للعام المالي ،وصلت الي ٤٢،٠٦٢،٠٠٠ مليون جنيه، ووصلت الخطة الاستثمارية ٥٠،٠٤٤،٠٠٠ للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

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