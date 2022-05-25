انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن حصول الجماهير المصرية على تأشيرة الدخول من مكتب مخصص في مطار الدار البيضاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699987/رسميا-الاتحاد-المغربي-يعلن-حصول-الجماهير-المصرية--على-تأشيرة-الدخول-من-مكتب-مخصص-في-مطار-الدار-البيضاء

أعلن الاتحاد المغربي أن الجماهير المصرية ستحصل على تأشيرة دخول المغرب وتذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا من مكتب مخصص لذلك في مطار الدار البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الوداد المغربي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 30 الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.