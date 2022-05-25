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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699981/عانت-من-أيتن-وهاجموها-بسبب-تاتو-قصص-وفاء-عامر-وسر-زيارتها-لـ-مبارك-قبل-وفاته

تحتفل الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها اليوم الأربعاء فهي مواليد يوم 25 مايو ويشار أن حياتها مليئة بالأسرار والخفايا حول حياتها العملية والخاصة أيضًا طوال مشوارها الفني.

دوت الخليج يرصد أسرار وفاء عامر في عيد ميلادها

أسرار وفاء عامر

كان للفنانة وفاء عامر تصريحات جريئة في كافة حواراتها التلفزيونية ومنها: “ريم البارودي حاولت الانتحار بعد طلاقها من أحمد سعد، ولكن أنقذتها وكنت معها في المستشفى بعد زواجه من سمية الخشاب، وسمية الخشاب حاولت التواصل مع أحمد سعد عن طريق ريم البارودي”.

وفيما يخص تعليقها على أزمة المخرج خالد يوسف، وأوضحت أنها تعرضت لصدمة كبيرة وتتمنى أن تكون الفيديوهات فوتوشوب معلقة “سقط من نظري”، وعلقت أيضًا على مشهدها الجريء مع محمد رمضان والذي عرضها لهجوم عنيف قائلة: "المشهد لم يكن مدرجا في السيناريو بشكل مسبق، وتم إدراجه بشكل فوري على الهواء ولم أكن أعلم بتسريبه".

ومن ضمن الأسرار التي لا يعرفها الكثيرين في حياتها هي معرفتها بزوجها التي كانت بدايتها من مطعم الجحش حيث التقته هناك وجمعتهما قصة حب كبيرة تكللت بالزواج.

وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب ظهورها بـ«تاتو» على شكل آية قرآنية، ولكنها نفت الأمر مؤكدة أنها مجرد جملة تدعو للمحبة بين الناس وتقول: «قل كلمة حب»، تعرضت الفنانة وفاء عامر لاتهامات بحذف اسم دُرة من تتر مسلسل نسر الصعيد وذلك بعد تصريح شركة العدل أن وفاء عامر أهم من دُرة، ومن ضمن الشائعات التي طالتها أن الفنانة أيتن عامر إبنتها.

وقالت في حوار سابق لها إنها عانت بسبب هذا الأمر كثيرًا في حياتها بسبب شائعة أن أيتن ابنتها من زواج سري لكنها أكدن أنها شقيقتها الخامسة، ويذكر أن للفنانة وفاء عامر علاقة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وفاء عامر وحسني مبارك

كانت قد كشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل آخر لقاء جمعها بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد وفاته وقالت: “زرت الرئيس مبارك ومتكلمتش قبل كدا في الموضوع ده.. أنا هقول بمنتهى الصدق والأمانة سألته سؤال من ضمن الاسئلة اللي كنت محتاجة الرد عليها وده كان في بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. الراجل ده عظيم قالي التفوا حول الجيش والشرطة والقيادة ومؤسسات بلدكم».

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واستكملت كلامها قائلة: قال لي لولا الناس دي البلد هتضيع.. النهاردة كان رد الاعتبار لحسني مبارك خير دليل على أن مصر عمرها ماتبيع ولا تنسي ولادها ولا حد قدم حاجة ليها.. التاريخ لازم يذكر ده أن السادات أول من وضع حجر الأساس لإسترداد أراضينا اللي كمل ورفع العلم حسني مبارك.

وتابعت: وهو اللي حارب علشان الكويت ترجع تاني مبارك اللي رفع العلم فوق سينا والذي يكمل المسيرة اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي.