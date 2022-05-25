الأعلى للطرق الصوفية يعلن انعقاد حلقات الذكر بمساجد آل البيت بشروط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:23 مساءً - أصدر المجلس الاعلى للطرق الصوفية بينا يغلق فيه على اقامة حلقت الذكر والاحتفالات في مساجد الأضرحة ،بالتزامن الأوقاف ،وذلك عقب قرار عودة المساجد لطبيعتها .

واكد الشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصيبي انه في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الاوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، بشأن عودة حلقات الذكر بضوابط وذلك لإعلاء قيم التصوف الروحية واتساقا مع عظمه الذمر.

يشترط مجموعه من الضوابط أبرزها الحصول علية موافقة المشيخة العامة لاطرق الصوفية واعتماد وزارة الاوقاف كنا يشترط ارسال خطاب من الطريقة الصوفية الى المشيخة العامة للطرق الصوفية موقع من شيخها موضح به اسم وعنوان المسجد وموعد حلقة الذكر واسم المسؤول بالإشراف عليها 2- توقيع إقرار بالحفاظ على الضوابط الشرعية والالتزام وبالسلوكيات التي تتناسب مع اجلال ذكر الله 3- الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لما تقرره الجهات المختصة.

4- الالتزام بالأوقاف المحدد بالخطاب المعتمد من المشيخة العامة للطرق والصوفية الصوفية ووزارة الأوقاف.

5- الحفاظ على نظافة ونضامن المسجد .

6- مراعاة واقات وإقامة الشعائر

ثانيا :كما يشترط لإقامة حلقات الذكر والاحتفالات بالساحات الصوفية مجموعه من شروط تتم جميعها بين أهل التصوف والمشيخة والعامة للطرق الصوفية أبرزها الحصول على موافقة من الطرق الصوفية الاوقاف

1- حلقات الذكر والاحتفالات بالساحات الصوفية.

ثانيا يشترط مجموعه من الضوابط أبرزها الحصول على موافقة المشيخة العامة للطرق الصوفية، كما يشترط إرسال خطاب من الطريقة إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية موقع من شيخها موضح به اسم وعنوان الساحة الصوفية موعد حلقة الذكر واسم المسئول عنها.

2- توقيع اقرار بالحفاظ على الضوابط الشرعية والالتزام بالسلوكيات التي تتناسب مع جلال ذكر الله.

3- الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لما تقرره الجهات المختصة.

كما اختم الدكتور القصبي بيانه قائلا على وكلاء المشيخة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، الالتزام بعدم إصدار أي تصاريح أو موافقات على اقامة حلقات ذكر أو أي احتفال صوفي إلا بعد تسجيل الطلبات الخاصة بها بالمشيخة العامة بالقاهرة واعتمادها من رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على أن تجدد التصاريح كل عام.