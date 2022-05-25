القوي العاملة : اليوم.. إعلان الطعون علي أسماء المرشحين لانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:22 مساءً - قال وزير القوي العاملة محمد سعفان ، إنه من المقرر إعلان الطعون اليوم الأربعاء علي أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦ - استكمالاً للمرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة، وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وأشار الوزير إلي أنه من المقرر أن يتم البت في الطعون غدا الخميس 26 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من يتقدم بطعن علي الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع الوزير على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، الطعون علي أسماء المرشحين تمهيدا لتقديمها من التصنيفات النقابية والتي تشملها المرحلة الثانية.