ننشر قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 194

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:22 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 40.41 فدان بناحية جرزا ـ بالعياط، بمحافظة الجيزة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مجمع مجازر آلية، وذلك في إطار السعي لتطوير مجازر اللحوم خارج الكتلة السكنية، وتزويدها بتقنيات حديثة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019، بإنشاء جامعة خاصة بإسم "جامعة سفنكس"، في مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض، لتصبح "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، مع إضافة كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة، وذلك في إطار السعي لتأهيل كوادر مؤهلة في مهنة التمريض خاصة في صعيد مصر بهدف تطوير مجالات الرعاية الصحية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين ببعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما عدا الجامعات الواقعة في نطاق القاهرة، ويأتي ذلك في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين لجذب أكبر عدد منهم، واستقطاب هؤلاء الطلاب للالتحاق بالجامعات الإقليمية.

وفي ضوء ما سبق ذكره، قرر عدد من مجالس الجامعات تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين بها، وهي: جامعة دمنهور بنسبة 20%، وجامعتا السويس ومطروح بنسبة 30%، وجامعة بورسعيد بنسبة 35%، وجامعة الوادي الجديد بنسبة 40%.

4. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماعات رقم 52 للجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2022، بشأن عدد من التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

5. وافق مجلس الوزراء على السماح للحاجزين، بتعديل رغبتهم في تخصيص الوحدات ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي، للحالات المرضية وذوي الإعاقة، أو الذين يعولون ذوي الإعاقة، وذلك من الدور الأخير إلى الدور الأرضي والعكس، أو من الدور المتكرر إلى الدور الأرضي فقط وليس العكس، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير سبل الرعاية لهذه الفئات، وتدبير المسكن الملائم لاحتياجاتهم ضمن مشروعات الدولة.

6. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2022، لعدد 22 تسوية.

7. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل الأفرع الخمسة الخاصة بـ "مدارس النيل المصرية الدولية"، بالعبور، وأكتوبر، وقنا، والمنيا، وبورسعيد، لمدة عام، يبدأ من 1 يوليو 2022 وينتهي في 30 يونيو 2023، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي، ودعم أنماط المدارس التي تقدم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة.

8. وافق مجلس الوزراء على قيام شركة " كونكو للتكنولوجيا" ( شركة مصرية مساهمة، و 85% من رأس المال لأجانب) بحجز 19 وحدة صناعية بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف بإجمالي مساحة 10260م2 بنظام الإيجار؛ وذلك لإقامة نشاط إنتاج أجهزة كهربائية متنوعة وهواتف محمولة.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 67,85 فدان، تعادل 285032 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.