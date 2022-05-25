التعليم: 99.8% من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة الأحياء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، فى آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022 والتى بدأت فى 11 مايو 2022.





وبحسب بيان صحفى لوزارة التربية والتعليم، بلغت نسبة أداء امتحان الأحياء 99.80%، حيث أدى اليوم الامتحان 570 ألفا و446 طالبا/طالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفا و460 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1887 طالبا/طالبة. وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية. جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى (الكيمياء وعلم النفس والاجتماع)، حسب الجدول المعلن سابقا.

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