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جاء ذلك بمشاركة عدد من أصحاب الغبطة، الآباء الكرادلة، وما يقارب من ستين أسقفًا، من عدة مناطق مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى عدد من قيادات الدولة الفرنسية، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة.
وعقب نهاية الاحتفال، قدم نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية الأقصر، للأقباط الكاثوليك، التهنئة لرئيس الأساقفة، باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران الأقصر يشارك فى تجليس رئيس أساقفة باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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