انطلاق المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمى بجامعة عين شمس 26 مايو

جدة - نرمين السيد - ينطلق المؤتمر السنوى الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمى يومى 26 و27 مايو القادم 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور طارق يوسف رئيس المؤتمر أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور سيد شلبى رئيس الجمعية المصرية لجهاز الهضمى، والدكتور أحمد متولى سكرتير الموتمر.





وأوضح الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمى ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتيح فرصة لشباب الأطباء والحضور للاستفادة والتفاعل والنقاش مع الأساتذة والسادة أعضاء هيئة التدريس فى تخصص الجهاز الهضمى والكبد، كما يتيح للأطباء المتخصصين فى المناظير والعاملين بها التدريب على حالات المناظير التداخلية فى ورشتى العمل على مدار يومى المؤتمر التشخيصى والعلاجى والتداخلى مثل تركيب انبوبة المعدة، إزالة نتوءات القولون وأخذ عينات، ومنظار القنوات المرارية.

وأضاف يناقش المؤتمر تاثير مختلف الأمراض على الجهاز الهضمى والكبد ومنها عدوى كورونا، كذلك يناقش المشكلة المصرية فى الأمراض والعلاج من أجل تطبيق الحل من خلال 20 جلسة ما بين جلسات نقاشية وعلمية، لمناقشة مختلف أمراض الجهاز الهضمى والكبد فى مصر وحلولها والجديد فى العلاج والتشخيص، وورشتى عمل لتدريب وتعليم المناظير التشخيصية والتداخلية لشباب الأطباء.

جدير بالذكر أن المؤتمر يضم نخبة من أساتذة الجهازالهضمى والكبد على المستوى المصرى والعالمى لمناقشة الجديد والحلول والعلاج والتشخيص لأمراض الكبد وأورام الكبد وفيروسات الكبد والكبد الدهنى.