وأوضح الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمى ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتيح فرصة لشباب الأطباء والحضور للاستفادة والتفاعل والنقاش مع الأساتذة والسادة أعضاء هيئة التدريس فى تخصص الجهاز الهضمى والكبد، كما يتيح للأطباء المتخصصين فى المناظير والعاملين بها التدريب على حالات المناظير التداخلية فى ورشتى العمل على مدار يومى المؤتمر التشخيصى والعلاجى والتداخلى مثل تركيب انبوبة المعدة، إزالة نتوءات القولون وأخذ عينات، ومنظار القنوات المرارية.
وأضاف يناقش المؤتمر تاثير مختلف الأمراض على الجهاز الهضمى والكبد ومنها عدوى كورونا، كذلك يناقش المشكلة المصرية فى الأمراض والعلاج من أجل تطبيق الحل من خلال 20 جلسة ما بين جلسات نقاشية وعلمية، لمناقشة مختلف أمراض الجهاز الهضمى والكبد فى مصر وحلولها والجديد فى العلاج والتشخيص، وورشتى عمل لتدريب وتعليم المناظير التشخيصية والتداخلية لشباب الأطباء.
جدير بالذكر أن المؤتمر يضم نخبة من أساتذة الجهازالهضمى والكبد على المستوى المصرى والعالمى لمناقشة الجديد والحلول والعلاج والتشخيص لأمراض الكبد وأورام الكبد وفيروسات الكبد والكبد الدهنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمى بجامعة عين شمس 26 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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