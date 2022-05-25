محافظ القليوبية يتابع إزالة المبانى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال إزالة المبانى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى وسرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء فى أقرب وقت ممكن من عمليات الإزالة.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، لأعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق مدينتى الخانكة والخصوص، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكل المشروعات الجارى إنشاؤها على مستوى المحافظة لدفع الأعمال والوقوف على المعدلات الدقيقة للتنفيذ لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ إزالة المبانى المتعارضة مع الطريق بنطاق مدينة الخانكة، كمرحلة أولى والبدء فى المرحلة الثانية، حيث تم إزالة 23 مبنى، وكذلك فى مدينة الخصوص تم الانتهاء من إزالة المبانى المتعارضة كمرحلة أولى والبدء بالمرحلة الثانية بإجمالى 140 مبنى.. موجها بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للانتهاء من إزالة تلك المبانى ورفع مخلفات البناء أولا بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة فى الموعد المحدد تزامنا مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المبانى.