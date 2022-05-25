وليستعفف.. «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية لنشر الفضائل والقيم الإيجابية

جدة - نرمين السيد - أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية شاملة بعنوان: «وليستعفف» وذلك ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف حملات التوعية المباشرة للوعاظ والواعظات بما ينعكس إيجابا على تحقيق السلم المجتمعى ونشر الفضائل والقيم الإيجابية والحسنة بين الناس ومواجهة الانحرافات السلوكية فى المجتمع.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد فى بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة تأتى فى إطار جهود الأزهر الشريف للحفاظ على المجتمع المصرى وحمايته من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره، وتستمر على مدار يومين، مشيرا إلى أنها تستهدف الاهتمام بقضايا الناس والاشتباك مع التحديات التى تعرقل مسيرة التنمية وتحول دون انتشار القيم الإنسانية والفضائل بين الناس خاصة فى توقيت يعانى فيه المجتمع بعض لمشكلات والسلوكيات غير الصحيحة نتيجة لانتشار بعض الأخلاق والأفكار المذمومة.

وأضاف الأمين العام أنه يشارك فى الحملة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من خلال التواصل المباشر مع الجماهير فى مختلف أماكن تواجدهم إضافة إلى النشر الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجمع، موضحا أنها تستهدف توجيه مجموعة من الرسائل المركزة التى تدور فى عدة محاور مهمة تتمثل فى التعفف عن الرذائل والبعد عن الأخلاق الحميدة، والتمسك بالعفة والفضيلة، والتحلى بالرجولة والكياسة، التعفف عن التضييق على الناس والمغالاة فى المهور والتحلى بالوسطية والاعتدال والتيسير عليهم، والتعفف عن دعم الانحرافات الفكرية والسلوكية والتحلى بالفطرة السوية.

وأوضح الأمين العام أن كل عمل إيجابى يحفظ على الناس قيمهم ويدعوهم للتمسك بالعفة والفضيلة والأخلاق الحميدة، يسهم بشكل كبير فى بناء الأمم والمجتمعات الفاضلة، كما أنه يلفظ كل سلوك يدعو الناس إلى الانحلال ونشر الفوضى والرذيلة فى المجتمع.