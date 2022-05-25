الجيزة: رفع 473 حالة إشغال وضبط سيارة نقل مخالفة ومصادرة 3 تروسيكلات

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الحملة من غلق سنتر تعليمى يدار بدون ترخيص بالعنوان الكائن 132 قطعة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتصدى للسناتر التعليمية الغير مرخصة لما لها من أثار سلبية على العملية التعليمية وغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

وشن حى شمال الجيزة، حملة مكبرة مماثلة شملت القطاعات والأجهزة الميدانية، والتى أسفرت عن رفع 350 حالة إشغال وإزالة عدد من التاندات المخالفة والحواجز الحديدية المتعدية على الطريق العام بمنطقة أرض الجمعية.