قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة غدا 8 ساعات (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة، أن المناطق هى: "منشأة البكارى - الطوابق - المريوطية فيصل حتى منشأة البكارى - شارع فيصل من الطوابق للمريوطية"، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 26/ 5/ 2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 27 /5 / 2022.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى نهو أعمال إحلال وتجديد خط طرد 800 مم رافع الصرف الصحى لمحطة منشأة البكارى، الأمر الذى يستلزم قطع المياه؛ لربط الخط الجديد على الخط القائم.

وأشار المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إلى أنه تم البدء فى إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى الخاص بمحطة صرف صحى منشأة البكارى، منذ عشرة أيام، لافتا إلى أنه تم تغيير 125 متر طولى من الخط حتى الآن، دون التأثير على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين، موضحا استمرار أعمال الإحلال والتجديد حتى يوم الجمعة القادم.

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن محطة صرف منشأة البكارى تعمل بطاقة 110 ألف م3/ يوم، وتخدم أهالى منطقة منشأة البكارى.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.