إعلان الطعون على أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية اليوم

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه من المقرر إعلان الطعون اليوم الأربعاء على أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026 - استكمالا للمرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة.





وأوضح وزير القوى العاملة أن الانتخابات تشمل 14 تصنيفا نقابيا للعاملين "بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف".

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم البت فى الطعون غدا الخميس 26 مايو الجارى، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومى 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجارى لباقى اللجان، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوى الشأن 31 مايو، والبت فى التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومى 2 و3 يونيو المقبل.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من يتقدم بطعن على الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

ويتابع الوزير على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، الطعون على أسماء المرشحين تمهيدا لتقديمها من التصنيفات النقابية والتى تشملها المرحلة الثانية.