جدرى القرود.. «الصحة» تكشف الأعراض وانتشار العدوى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائى على مستوى العالم لفيروس جدرى القرود والأمراض الوبائية الأخرى، وأنه لا توجد حتى الآن أى حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدرى القرود فى مصر.

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