النائبة غادة علي: الرشادة والتعقل والواقعية فى التنفيذ شروط لمخرجات الحوار الوطني..صور

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699985/النائبة-غادة-علي-الرشادة-والتعقل-والواقعية-فى-التنفيذ-شروط-لمخرجات-الحوار-الوطنيصور

شاركت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الجلسة الأولي لمؤتمر “الشباب وصناعة التغيير”، الذي نظمته الهيئة القبطية الانجيلية بالاسكندرية، عن تمكين الشباب وصناعة المستقبل خلال مشاركتي المنصة، بمشاركة الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق و الدكتور حلمي نمنم، وزير الثقافة السابق.

دوت الخليج

النائبة غادة علي: الرشادة والتعقل والواقعية فى التنفيذ شروط لمخرجات الحوار الوطني

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني سيتناول الماضي والحاضر والمستقبل، موضحة أن منتديات شباب العالم والمؤتمرات الوطنية للشباب ومنصات البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، كلها منصات كسرت كثير من الفجوة بين الشباب والقيادة والحكومة، ومهدت الطريق لإحراء حوار وطني خالص .

اجراء الحوار الوطني

وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن الحوار الوطني هو مقدمة لمشاركة الشعب في رسم مستقبل الوطن، لافتة إلى أن التنسيقية قبلت دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة مثل كافة الاطياف المجتمعية والسياسية ، مشيرة إلى أن الدعوة للجميع في الحوار وعرض المقترحات ولكن الرشادة والتعقل والدراية والواقعية والقابلية للتنفيذ كلها شروط لمخرجات الحوار الوطني حتى لا تظل احلامنا مجرد توصيات حبيسة الادراج .

وقالت النائبة الدكتورة غادة علي، أن تمكين الشباب لابد وان يسبقه تأهيلهم وتدريبهم لتحمل المسئولية حتى لا يتصف بالهشاشة، مسددة على أن الشباب هم قوة تغيير مجتمعية هائلة، والتعامل مع طموحهم وطاقاتهم لابد وان يكون بمفهوم كياني وتشاركي وليسوا كأدوات للتنفيذ .