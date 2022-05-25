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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699984/وزير-الري-رفع-القيمة-السوقية-للأراضي-الزراعية-بعد-تأهيل-الترع

تابع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري؛ الموقف التنفيذي والتعاقدي للمشروع القومي لتأهيل الترع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥١٠٩ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٨٢ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٧١ كيلومتر، تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢٠٦٢ كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٧٣ كيلومتر.

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تأهيل٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه

وأوضح وزير الري أن تنفيذ المشروع القومي الذي يستهدف تأهيل حوالي ٢٠ ألف كيلومتر من الترع تصل تكلفته الإجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، حيث يهدف لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعا، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

واستعرض ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بعد تأهيل الترع

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٧ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨.٣٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل

وأوضح «عبد العاطي» أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ..حيث تم رصد أعمال ردم وتوسعة مخالفة بمرسى الحديقة العامة ببنى مزار بمحافظة المنيا .. حيث تم وبشكل فورى إزالة الاعمال المخالفة بمعرفة المخالف وبحضور مهندسى الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، كما تم رصد تشوينات من الأتربة بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا تمهيدا للردم بمجرى نهر النيل ، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم لوأد المخالفة فى مهدها ، وتم إلزام المخالف برفع التشوينات ورد الشئ لأصله بمعرفته وعلى حسابه.

كما تم رصد تعدى علي جسر النيل بناحية الشيخ درغام بمركز دمياط بعمل شدة خشبية تمهيدا لعمل صبة خرسانية ، وتم وقف التعدي وإزالة التعدى بشكل فورى بمعرفة المخالف وبحضور مهندسى الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشيخ درغام.

كما تم إزالة عدد (٤) مخالفات بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة ١٠٠ متر مربع.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزاله لمبانى مخالفة بمساحة ٥٠٠ متر مربع بناحية النويرات بمركز العسيرات ، وتنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة بناحيه السمسطا بمركز البلينا منهم عدد (٣) قرارات ردم بمساحة ٥٠٠ متر مربع وعدد (٥) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٧٥٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد (١٣) قرار إزالة بمركز سوهاج منهم عدد (١٢) قرار ردم بمساحة ٢٨٠٠ متر مربع وعدد (١) قرار مبانى مخالفة بمساحة ١٥٠متر مربع ، وتنفيذ عدد (٩) قرارات ردم بمساحة ١٨٠٠ متر مربع وعدد (٥) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٥٠٠ متر مربع بمركز المراغه ، وتنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٣٣٥ متر مربع بمركز ساقلته ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزاله بمركز المنشأه منهم عدد (٣) قرارات ردم بمساحة ٣٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٤٠٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة بمركز جرجا منهم عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ٣٠٠ متر مربع وعدد (٣) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٢٦٠ متر مربع ، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة وبوجود مسئولى الأجهزة المحلية.