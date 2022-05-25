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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699978/النائبة-نجلاء-باخوم-تطالب-بإنشاء-مركز-لإجراء-الكشف-الطبي-على-ذوي-الاحتياجات-بقنا

بعد توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بهم..

تقدمت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن انشاء مركزا تابعا لمديرية الصحة بمحافظة قنا وذلك لإجراء الكشف الطبي للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي وأخذ القياسات اللازمة واستخراج التقرير الطبي اللازم وكذلك انهاء كافة اجراءات الحصول على هذا الجهاز.

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النائبة نجلاء باخوم تطالب بإنشاء مركز لإجراء الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات بقنا

وقالت عضو مجلس النواب، النائبة نجلاء باخوم، فى الاقتراح برغبة، “ذلك لما يتكبده المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، من عناء السفر لمسافات بعيدة وما ينتج عنه من أضرارا صحية ومادية له، لافتة إلى أن ذلك يعتبر حق دستوري لهم، إضافة إلى أنه يتعارض مع نص المادتين " الأولى " و "الرابعة " من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة ٢٠١٨.

مبادرة حياة كريمة

وأكدت النائبة نجلاء باخوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولي ذوى الاحتياجات الخاصة، اهتماما كبيرا، مضيفة “أصبح أبا لهم” ،بالإضافة إلى أن هذه الاجهزة تعتبر من أساسيات الحياة بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة وتندرج تحت مبادرة " حياة كريمة ".

البرلمان يوافق على قانون بوابة الحج الموحدة

يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ، على قانون إنشاء البوابة المصرية للحج، ويسعي القانون الجديد، لتحقيق عدة أهداف لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.