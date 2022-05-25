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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699975/تعرف-على-موعد-إعلان-الشهادة-الإعدادية-بالأقصر-2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني سوف يتم من خلال المديريات بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المختص،وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية.

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وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استمرار عملية تصحيح امتحانات مواد الفصل الدراسي الثاني، ويتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد في جميع المواد.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني سيكون حسب ظروف كل محافظة.

يشار أنه أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر الخميس19 مايو والتي كانت قد بدأت السبت 14 مايو من الشهر الجاري، وجاري الأنتهاء من أعمال التصحيح ، وسيتم إعلان النتيجة قريبا.