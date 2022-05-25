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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699970/وفد-قنا-ينظم-ندوة-بعنوان-محاور-الإصلاح-السياسي-والاقتصادي-لدعم-خطوات-الحوار-الوطني

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في قنا برئاسة الدكتورة سمر عاطف، ندوة بعنوان "محاور الإصلاح السياسي والاقتصادي" لدعم خطوات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشارك فيه حزب الوفد، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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حضر الندور عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة في قنا، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والكوادر العلمية وبعض من مشايخ القبائل العربية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة سمر عاطف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في قنا أن الندوة تهدف إلى الوصول إلى مخرجات وتوصيات تسهم في تسليط الضوء على بعض القضايا التي تخص صعيد مصر أثناء المشاركة في الحوار الوطني.

وأشارت رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في قنا إلى أن اللجنة حرصت على طرح عدد من المحاور الهامة بهدف الوصول إلى رؤى سياسية واقتصادية تدعم وتساند بناء الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن للدفع بها خلال الحوار الوطني وتحقيق الإصلاح المنشود.

لجنة الوفد للحوار الوطني تجتمع برئاسة رئيس الحزب

هذا و تعقد الجلسة الثانية للجنة الوفد للحوار الوطني برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء.

وتناقش اللجنة عددا من المحاور المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي .

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، أن الحزب سيقدم كل خبراته الممكنة لإعداد ورقة عمل تليق بتاريخ الحزب العريق ولجانه النوعيه ومؤسساته.

وكان الاجتماع الأول شهد مناقشات مستفيضة حول عدد من المحاور وأوراق العمل المقدمة من أعضاء اللجنة إضافة إلي الأوراق التي استقبلها مكتب رئيس الحزب من لجان الوفد بالمحافظات .

يرأس لجنة الوفد للحوار الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب وتضم في عضويتها عددا من الخبرات وهم :الدكتور مصطفي الفقي نائبًا للرئيس، والدكتور هاني سري الدين عضواً، والدكتور ياسر الهضيبي عضواً، والمهندس حسين منصور عضواً، وعصام شيحة عضواً، و رضا ادوار عضواً، والمهندس ياسر قورة عضواً، وماجدة النويشي عضواً، وعصام الصباحي منسقاً عام، وشريف عارف سكرتيراً للجنة.