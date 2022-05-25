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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699967/عمرو-دياب-مفاجأة-حفل-زفاف-نجل-نجيب-ساويرس-فيديو

دوت الخليج يرصد تواجد عمرو دياب في حفل زفاف نجل نجيب ساويرس

عمرو دياب حفل زفاف نجل نجيب ساويرس

أحيا الهضبة عمرو دياب حفل زفاف أنسي ساويرس وهو نجل رجل الأعمال نجيب ساويرس في الحفل الذي أقيم في منطقة الصوت والضوء أمام الأهرامات بالجيزة، بحضور عدد من النجوم ورجال الأعمال والشخصيات العامة والمشاهير، ومن ضمن السياسيين الذين حضروا الحفل توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وعدد من لاعبي كرة القدم العالميين والمصريين وجراح القلب العالمي سير مجدي يعقوب.

وظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس يرقص علي أنغام عدد من أغاني الهضبة عمرو دياب وسط حضور الأقارب والأصدقاء، وحرص على الحضور أيضًا كلا من أحمد أبو هشيمة، وسامح شكري وزير الخارجية، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، ومصطفي وزيري، والفنانة بشرى والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

حفل زفاف نجل نجيب ساويرس

يشار أن أنسي نجل رجل الأعمال نجيب ساويرس يعد من رجال الأعمال الشباب في مصر حيث شغل عددًا من المناصب في شركات والده مثل رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 2021 مع كونه شريكاً وعضوًا منتدبًا في شركة إتش أو إف كابيتال بالولايات المتحدة الأميركية منذ 2014.

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كما يعد رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي المالكة لنادي زد إف سي الرياضي، والعضو المنتدب في شركة إتش أو إف كابيتال بـ الولايات المتحدة الأميركية منذ 2014، ويشغل منصب رئاسة مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، منذ عام 2021 بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة شركة إيطاليا أون لاين وشريك مؤسس ومستثمر في شركة فاونديشن فنتشرز منذ 2019، وشركة هلالا منذ 2018 وتطبيق مينلي منذ 2020.

— Naghamツ (@nagham4amr)

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