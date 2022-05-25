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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699966/إحباط-تهريب-مستحضرات-التجميل-بققيمة-4-مليون-جنية-بميناء-الإسكندرية

نجحت الأدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ، بالإشتراك مع الجهات المختصة، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من منتج مستحضرات التجميل متنوعة الأصناف والأشكال وزنت حوالي 6 طن واردة من إحدى الدول إلي ميناء الإسكندرية البحري.

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أكدت المعلومات والتحريات قيام إحدى الشركات بإستراد حاوية مشمولها "مواد غذائية مختلفة"، واحتوائها على "كميات كبيرة من مستحضرات التجميل )، بالمخالفة للقانون لتهريبها بطرق غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية)، لتفتيش مشمول الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من منتج مستحضرات التجميل الغير مثبتة بمستندات داخل المواد الغذائية، دون الحصول على موافقات الجهات المختصة والتهرب من الرسوم الجمركية والتى تقدر قيمتها المالية بحوالى (4,000,000 مليون جنيه)، وحرر محضربالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات الازمة.

وتستمع النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالشيخ زايد لأقوال الشهود في واقعة اتهام المطرب حسام حبيب لإتهامه في قضية بسب وقذف الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحيازته سلاح نارى برخصة منتهية منذ 2019، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

إحباط تهريب مستحضرات التجميل بـ 4 مليون جنية بميناء الإسكندرية

وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد قرار التحفظ علي السلاح بعد أن كشفت التحقيقات أن رخصة السلاح المضبوطة منتهية منذ 2019 الذي يمكله الفنان حسام حبيب، كما أمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد التحقيق معه بكفالة 10الآف جنيه.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد قامت بإجراء اتصال هاتفي بشرطة النجدة من أجل أخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها هي وبناتها، بحسب مصادر أمنية.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.