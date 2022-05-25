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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699965/المعلق-والقنوات-الناقلة-لمباراة-الأهلي-والوداد-في-نهائي-دوري-الأبطال-2022

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب مدينة الدار البيضاء المغربي، حيث يقام نهائي دوري الأبطال 2022 على ملعب مُركب محمد الخامس بين الأهلي المصري والوداد المغربي، وذلك في المباراة المقرر لها يوم 30 مايو من الشهر الجاري.

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وبدء العد التنازلي للمباراة المنتظرة، حيث يتبقى فقط 5 أيام تقريبًا على انطلاق نهائي دوري الأبطال 2022، لتتزايد معها عمليات البحث عن المعلق القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال 2022

تذاع مباراة نهائي دوري الأبطال 2022 يوم 30 مايو، الموافق الإثنين، الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر شاشة بي إن سبورت الفضائية.

معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال 2022

لم تعلن شبكة قنوات بي إن سبورت، حتى اليوم، عن معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال 2022، لكن وفقًا للقواعد التي تسير عليها الشبكة التلفزيونية، فإنه سيتم استبعاد المعلقين المصريين والمغاربة من التعليق على نهائي دوري الأبطال 2022، حيث يكون المعلق من بلد محايد لا ينتمي إلى أيًا من الفريقين.

ومن المرجح أن يتم اختيار واحدًا من بين هؤلاء المعلقين ليعلق على مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال 2022: عصام الشوالي ورؤوف خليف التونسيين، أو الجزائري حفيظ دراجي.

مباراة الأهلي والوداد في نهائي دورى الأبطال 2022

وكان النادي الأهلي قد صعد إلى نهائي دوري الأبطال 2022 على حساب فريق وفاق سطيف الجزائري بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشيئ بالقاهرة، قبل أن يتعادل معه في الجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق.

فيما صعد فريق الوداد المغربي على حساب فريق بيترو اتليتكو الإنجولي بعدما تغلبه عليه في أنجولا في مباراة الذهاب بنتيجة 1-3، قبل أن يتعادل الفريقان في المغرب بنتيجة 1-1.

ملعب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال 2022

وشهدت الأيام الماضية حرب كبيرة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال 2022، حيث اختار كاف إقامة اللقاء في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على أرض فريق الوداد ووسط جماهيره، ما اعتبره الأهلي نوعًا من عدم تكافؤ الفرص ونسف لمبدأ الحياد الذي ينبغي أن يحرص الإتحاد الإفريقي على إرساءه.

لكن في النهاية، انتهى الأمر إلى خوض المباراة على ملعب مُركب محمد الخامس، وهو نفس الملعب الذي أقيم عليه نهائي دوري الأبطال 2021 بين فريق الأهلي وكايزر تشيفز، والذي حققه خلاله الأهلي اللقب.

بعثة الأهلي تغادر إلى المغرب استعدادًا لخوض نهائي دوري الأبطال 2022

وتغادر بعثة النادي الأهلي،مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 4 عصرًا، ويرأس البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، برفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة الأحمر.