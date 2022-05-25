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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699964/برلمانية-تطالب-بتخفيض-أسعار-شرائح-الكهرباء-لمحافظات-الصعيد-وعدم-مساواتها-بمحافظات-الوجه-البحري

تقدمت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه للنائب الدكتور حسام عوض الله، رئيس لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، لتخفيض أسعار شرائح الكهرباء لمحافظات الصعيد وعدم مساواتها بقيمة شرائح الكهرباء لمحافظات الوجه البحري.

دوت الخليج

برلمانية تطالب بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء لمحافظات الصعيد وعدم مساواتها بمحافظات الوجه البحري

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائبة نجلاء باخوم، فى الاقتراح برغبة المقدم منها، أن محافظات الصعيد تعاني من ارتفاعا كبيرا فى لدرجات الحرارة في فصل الصيف، مما يضطر المواطن بالصعيد لتشغيل الأجهزة الكهربائية المساعدة طوال ساعات اليوم مثل، التكييف والثلاجة والتي اصبحت من أساسيات الاسرة الصعيدية وليست من اجهزة الرفاهيات، ويتحمل بذلك نفقات ماليه كبيره بفاتورة الكهرباء.

اسعار الكهرباء فى محافظات الصعيد

وأكدت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، أن محافظات الصعيد تعانى منذ زمن طويل من الفقر وتدنى مستوى المعيشة، موضحة أن تخفيض اسعار شرائح الكهرباء بالنسبة للصعيد يعتبر جزءاً من الدعم الذي تقدمه الدولة للصعيد والمحافظات الاكثر فقرا، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير والملحوظ، الذي يولية الرئيس عبدالفتاح السيسي للصعيد.

البرلمان يوافق على قانون بوابة الحج الموحدة

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال جلسته العامة، على قانون إنشاء البوابة المصرية للحج، ويسعي القانون الجديد، لتحقيق عدة أهداف لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.