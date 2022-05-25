انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد انتهاء مهرجان الطبول الدولي 2022.. وجدول أماكن العروض حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699962/موعد-انتهاء-مهرجان-الطبول-الدولي-2022-وجدول-أماكن-العروض

بعد توقف دام لعامين عن شارع المعز، عاد مهرجان الطبول الدولي إلى ساحات قاهرة المعز، ليضم أكثر ثقافة وفنون أكثر من 18 دولة، جاءوا لنشر السلام والتسامح على أنغام طبولهم في مهرجان «حوار الطبول من أجل السلام».

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المشاركين في مهرجان الطبول الدولي 2022 في مصر

انطلقت فعاليات مهرجان الطبول الدولي 2022، السبت الماضي 21 مايو 2022، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، الذي أعلن أن مهرجان الطبول سيستمر على مدار أسبوع، بمشاركة كبيرة من الفرق الفنية وفرق الفلكلور الشعبي لـ 18 دولة هم: ««فلسطين - تونس - الأردن - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - إسبانيا - الفلبين - المكسيك - أذربيجان - الهند- إندونيسيا - باكستان - الكونغو برازفيل - كوريا الجنوبية - الصين»؛ لتجوب شوارع القاهرة وسط حضور وإقبال جماهيري كبير من محبي مهرجان الطبول الذين ينتظرونه كل عام.

جدول مهرجان الطبول 2022

ويشارك في مهرجان الطبول الدولي 2022 عدد كبير من الفرق المصرية، منها فرق وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى لفرق المستقلة من محافظات السويس وبور سعيد والإسكندرية وسيناء، كذلك فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية.

أماكن مهرجان الطبول الدولي 2022

وانطلق مهرجان الطبول الدولي 2022 يوم السبت الماضي 21 مايو، ومن المقرر أن تشارك كل مجموعة من الفرق في أحد الأماكن التاريخية بالقاهرة مثل: «قلعة صلاح الدين الأيوبي - مسرح قبة الغوري- قصر الأمير طاز - مركز الطفل للحضارة والإبداع - ساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا».

جدول مهرجان الطبول الدولي اليوم

وينطلق مهرجان الطبول الدولي اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، في 4 أماكن بمحافظة القاهرة بمشاركة 15 فرقة موسيقية مقسمة الآتي:

- في مسرح بئر يوسف بالقلعة: «فلسطين (الفالوجا) - الهند - أوركسترا ميوزيكانا (مصر) - طبلة الست (مصر) - جامعة عين شمس (مصر)».

- في شارع المعز بمسرح السور الشمالي بجوار باب النصر: «المكسيك - مديرية شباب الجيزة (مصر) - إسبانيا - القومية للموسيقى الشعبية (مصر)».

- في ساحة الهناجر: «السودان - اندونيسيا - القومية للفنون الشعبية (مصر)».

- في قصر الأمير طاز: «جنوب السودان (لياكوازان) - بنجلاديش - مديرية شباب القاهرة (مصر)».

موعد ختام مهرجان الطبول الدولي 2022

ويختتم مهرجان الطبول الدولي لعام 2022، فعالياته يوم السبت المقبل الموافق 28 مايو، بإقامة حفل ختام للفرق المشاركة، وورشة دولية برؤية الفنان انتصار عبد الفتاح بمسرح بئر يوسف بالقلعة، في تمام الساعة 8 مساءً.