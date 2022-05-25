بنك المصرف المتحد يصدر قرارًا جديدًا عن فوائد حسابات التوفير وشهادات الادخار

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699986/بنك-المصرف-المتحد-يصدر-قرارا-جديدا-عن-فوائد-حسابات-التوفير-وشهادات-الادخار

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عن توافر قرض بمليون جنيه، وفترة سداد طويلة على مدار 10 سنوات ضمن قروض البنك الأهلي المصري المختلفة، وهذا القرض متاح لأصحاب المعاشات، ويتميز قرض البنك الأهلي المصري بإنه بدون ضامن، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل البنك الأهلي المصري NBE والشروط المطلوبة.

أصدر بنك المصرف المتحد قرارًا جديدًا عن فوائد حسابات التوفير وشهادات الادخار عقب قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة، فيهتم الملايين بمعرفة فوائد بنك المصرف المتحد على حسابات التوفير وشهادات الادخار، ويقدم دوت الخليج تفاصيل قرار بنك المصرف المتحد الجديد.

بنك المصرف المتحد

أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إن لجنة الأصول والخصوم (ألكو) قررت رفع سعر الفائدة بين 1% إلى 2% على حسابات التوفير وشهادات الادخار للعائد الثابت بعد قرار البنك المركزي الأخير.

وأوضح رئيس لجنة إدارة بنك المصرف المتحد أن الشهادات المرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي (كوريدور) زادت تلقائيا بنسبة 2% سواء للعملاء القائمين أو الجدد لارتباطها بالسعر المعلن لدى المركزي.

وجدير بالذكر أن يعد بنك المصرف المتحد من أحد البنوك التي تقدم منتجات مختلفة سواء عادية أو بالطريقة الإسلامية لبعض العملاء الذي يفضلون التعامل المصرفي وفقا لنظام الشريعة وذلك لوجود خبرة وتجربة سابقة في التعامل وفقا لمبادئ الشريعة.