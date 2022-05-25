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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699963/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يقدم-قرض-بمليون-جنيه-وسداد-على-10-سنين

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عن توافر قرض بمليون جنيه، وفترة سداد طويلة على مدار 10 سنوات ضمن قروض البنك الأهلي المصري المختلفة، وهذا القرض متاح لأصحاب المعاشات، ويتميز قرض البنك الأهلي المصري بإنه بدون ضامن، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل البنك الأهلي المصري NBE والشروط المطلوبة. تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

بدون ضمان.

بدون مصروفات استعلام ائتماني.

حساب جاري مجانًا. شروط قرض البنك الأهلي المصري صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عام في نهاية التمويل.

تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل. للتقديم على قرض البنك الأهلي المصري من هنــــــــــــــــا ويجدر الإشارة إلى أن للحصول على قرض البنك الأهلي المصري دفع المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مُقدمًا بحد أدنى 250 جنيه مصري حال سداد التمويل على 7 سنوات، و3% بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات، وعمولة السداد المعجل للتمويل 5%.

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