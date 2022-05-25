انتهاء امتحانات أولى ثانوى.. والسيستم نجح بـ99.5%

جدة - نرمين السيد - وبدأ طلاب الفترة الصباحية الامتحان (ورقياً وإلكترونياً) عند الساعة 8:00 صباحاً، وحتى الساعة 9:45، أما طلاب الفترة المسائية فبدأوا أداء الامتحان عند الساعة 11:00 وانتهوا عند الساعة 12:45 ظهراً.

وبهذا يكون طلاب الصف الأول الثانوى، أنهوا أول عام دراسى مكتمل منذ تفشى وباء كورونا المستجد، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، كما أدوا امتحاناتهم على منصة الامتحان الإلكترونى بنسبة نجاح تعدت الـ99.5%.

امتحانات ورقية وإلكترونية

وهذا العام، قررت وزارة التربية والتعليم الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصف الأول الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وعقدت الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومة أو خاصة، حيث تم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية، فخلال الفترة الصباحية، كان طلاب المدارس المجهزة يؤدون امتحاناتهم فى مدارسهم الأصلية، أما طلاب المدارس غير المجهزة تم إلحاقهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

سيستم ناجح بنسبة 99.5%

وكانت وزارة التربية والتعليم تعلن أعداد الطلاب الذين تمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان الإلكترونى وأداء الامتحان دون مشكلات تقنية، وفى كل يوم كان الأعداد تتجاوز حاجز 99.5% كالتالى:

- الأربعاء 11 مايو 2022: تمكن 568 ألفا و31 طالبا وطالبة، من أداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا، بنسبة 99.6% من إجمالى الطلاب الحاضرين.

- السبت 14 مايو 2022: تمكنت نسبة 99.7% من الطلاب الحاضرين، من أداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا، من إجمالى الطلاب الحاضرين.

- الاثنين 16 مايو 2022: تمكنت نسبة 99.9% من الطلاب الحاضرين، من أداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، ونسبة 99.7% من الحاضرين من أداء الامتحان فى مادة التاريخ.

- الأربعاء 18 مايو 2022: تمكن 571 ألفا و248 طالبا وطالبة، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا، بنسبة 99.99% من إجمالى الطلاب الحاضرين.

- السبت 21 مايو 2022: تمكنت نسبة 99.85% من الطلاب الحاضرين، من أداء امتحان الفيزياء إلكترونيا، بينما تمكنت نسبة 99.65% من أداء امتحان الفلسفة والمنطق.

- الإثنين: 23 مايو 2022: تمكنت نسبة 99.97% من الطلاب الحاضرين من أداء امتحان الرياضيات إلكترونيا.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، أعداد الطلاب الذين تمكنوا اليوم الأربعاء، من أداء الامتحان فى مادة الأحياء، فى آخر أيام الامتحانات.

جدير بالذكر، أن جميع الأسئلة الامتحانات سواء الورقية أو الإلكترونية، جاءت مصممة وفقاً لنظام التقييم المعدل، المطبق بالمرحلة الثانوية منذ عام 2018 - 2019، بحيث يقيس مهارات الفهم ومدى استيعاب مخرجات التعلم لدى الطلاب، بدلاً من مهارات الحفظ والاسترجاع.

وقدمت الوزارة للطلاب ورقة مفاهيم، تتضمن كل مايحتاجونه خلال الامتحان من: مفاهيم، صور، قوانين، خرائط، وغير ذلك، تغنيهم عن حفظ هذه الأجزاء من المناهج، وتفرغهم لفهم أهداف المنهج.

كما تمكنت وزارة التربية والتعليم، عن طريق ورقة المفاهيم، من مواجهة حيل الطلاب فى الغش، فبموجبها منعتهم من اصطحاب أى مصادر معرفة ورقية سواء كتباً مدرسية أو مذاكرات، كان بعضهم يدون عليها أسئلة وإجابات متوقعة فى صورة ملاحظات.