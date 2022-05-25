ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى الكيمياء وعلم النفس لثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى، غدا الخميس، الامتحان فى مادتى: الكيمياء "الشعبة العلمية" وعلم النفس والاجتماع "الشعبة الأدبية"، فى آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022.

يبدأ طلاب الفترة الصباحية الامتحان ورقيا عند الساعة الثامنة صباحا ولمدة 45 دقيقة، وبعد فترة راحة مدتها 15 دقيقة، يبدأون الإجابة على الامتحان الإلكترونى باستخدام أجهزة التابلت، من الساعة التاسعة وحتى الساعة 10:15.

أما طلاب الفترة المسائية، فيبدأون الامتحان الورقى عند الساعة 11:30 ظهرا ولمدة 45 دقيقة، وبعد 15 دقيقة راحة، يبدأون الإجابة على الامتحان الإلكترونى باستخدام أجهزة التابلت، من الساعة 12:30 وحتى الساعة 1:45 ظهرا.

مراجعات ليلة الامتحان فى مادتى الكيمياء وعلم النفس للصف الثانى الثانوى

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء (عربى): من هذا

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء (لغات): من هذا

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع: من هذا

امتحان الصف الثانى الثانوى

وانطلقت امتحانات نهاية العام 2021-2022، للصف الثانى الثانوى الخميس الموافق 12 مايو، وتنتهى غداً الخميس حتى 26 مايو.

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصف الأول الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وتعقد هذه الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

ويحظر على الطلاب، اصطحاب الكتاب المدرسى أو أى مصادر ورقية إلى الامتحان، حيث يتم تسليمهم "ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم" مع ورقة الأسئلة فى كل امتحان، تضعها اللجنة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وتتضمن كل ما يحتاجه الطالب من: مفاهيم، قوانين، صور وخرائط وغير ذلك، بديلا عن الكتاب المدرسى.

كما يحظر عليهم دخول الامتحان باصطحاب الهاتف المحمول، ويطبق قانون مكافحة الغش والإخلال بنظام الامتحان، حال ضبط أى طالب يمارس الغش أو يشرع فيه، بعد تحرير محضر له، ويترتب على ذلك حرمان الطالب من الامتحان ومصادرة الأدوات المستخدمة فى الغش.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من محاولة تقسيم شاشة التابلت للوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، تجنبا للخروج من منصة الامتحان، التى جرى تصميمها بطريقة لا تسمح بهذا الإجراء.

وحال تعرض طلاب مدرسة ما لأعطال تقنية تحول تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى، أو انقطاع الكهرباء، يجرى تحرير محاضر تثبت الحالة، يتقدمون بموجبها لأداء الامتحان البديل الذى يجرى خلال الفترة بين 31 مايو و1 يونيو المقبل.

وتشكل كل مدرسة لجانا لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، ولا تعلن النتيجة إلا بعد ورود درجات الطلاب فى الامتحانات التى أدوها إلكترونيا وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، من خلال لجنة النظام والمراقبة المشكلة داخل المدرسة.

وتعلن نتائج الطلاب فى صورة درجات وليست اجتياز أو عدم اجتياز فقط.