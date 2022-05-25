الجيزة: تخطيط مرورى لـ شارع مراد

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية للمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.





وتابع المحافظ، فى بيان اليوم، أعمال التخطيط المرورى لشارع مراد بعد انتهاء جهود الرصف والتطوير وإنشاء أرصفة للمشاة والجزيرة الوسطى ودعم الطريق بمنظومة إنارة والأشجار والتنسيق العام بنطاق حى جنوب الجيزة، موجها بضرورة استكمال أعمال الرصف والتطوير للشوارع المتفرعة من شارع مراد لخدمة الحركة المرورية بذلك القطاع بالكامل.

كما تابع نسب التنفيذ لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق بهى الدين بركات بحى جنوب الجيزة والطريق الموازى له، حيث اطلع على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع عثمان محرم بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والبدء فى وضع طبقة الرصف السطحية بعدد من القطاعات به بدءا من شارع ترسا وحتى شارع شبيطة، ويجرى استكمال الأعمال لرفع كفاءة الطريق بالكامل، والذى يعد أحد المطالب الملحة للمواطنين لما للطريق من أهمية كبيرة.

وتابع أيضا أعمال رصف وتطوير طريق النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم البدء فى رصف الطبقة السطحية للطريق والذى يعد أحد المحاور المرورية الرئيسية بالمركز ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

وفى الواحات البحرية، تم البدء فى تنفيذ رصف 4 كم بمداخل قرى الواحات (قرية القبالة، ومدخل قرية القصر ناحية طريق سيوة)، وتم تمهيد وتدبيش الطريق ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الواحات والذى يربط بين طريق الأبراج مع الطريق الدائرى بطول 1كم حيث تم فرد طبقة السن بالطريق وتمهيده لاستكمال أعمال الرصف.