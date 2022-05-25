60 % نسبة توريد القمح لصوامع وشون بنى سويف

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبدالله، فى تصريحات له اليوم خلال جولة تفقد مجمع صوامع بوهلر التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى، أنه تم استلام نحو 159 ألف طن عبر 22 نقطة، بنسبة بلغت 60% من المستهدف والمقدر بـ 230 ألف طن.

وأضاف أن إجمالى المساحات المنزرعة هذا العام بلغت 128 ألفا و649 فدانا، كما تم سداد كافة مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة والتى تقدر بـ 800 مليون جنيه.

وقال إن معدل التوريد اليومى يتراوح من 8 إلى 9 آلاف طن، مقابل 7 آلاف طن العام الماضى، وأرجع ذلك إلى التسهيلات التى قدمتها الوزارة للمزارعين من خلال لجان الفرز والاستلام وإزالة العقبات، لافتا إلى أن بعض الشون تقوم بمنح شيك لصرف المستحقات فى ذات اليوم الذى يتم توريد القمح فيه.

وأضاف عبدالله أن مديرية التموين ببنى سويف قامت بتشديد الرقابة على القرى الحدودية لمنع تهريب القمح خارج حدود المحافظة، حيث تم ضبط أكثر من 50 ألف طن كانت مهربة خارج المحافظة بغرض بيعها للسوق السوداء وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع عبد الله أن إجمالى السعات التخزينية فى بنى سويف تصل إلى أكثر من 280 ألف طن، مقسمة إلى 4 صوامع بسعة تخزينية إجمالية 155 ألف طن، و4 هناجر معدنية بإجمالى سعات تخزينية 7500 طن، شون عامة، وشون ترابية، و18 شونة إسمنتية بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 90 ألف طن وهو أعلى من المستهدف.

وأوضح أن المحافظة لديها طاقات تخزينية إجمالية تصل إلى 280 ألف طن هذا العام، مقسمة إلى 22 نقطة استلام حيث لدينا 4 صوامع من بينها صومعة أبو راضى سعة 60 ألف طن، وصومعة سدس سعة 60 ألف طن، لافتا إلى أن كل صومعة تحتوى على 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للواحدة.

ونوه إلى صومعتين تابعتين لشركة مطاحن مصر الوسطى، وهما صومعة الوسطى سعة 5 آلاف طن، وصومعة بنى سويف سعة 30 ألف طن، وهذه الطاقات تزيد عن الكميات المنتجة من القمح المحلى.

وأوضح عبدالله أنه تم تحويل 18 شونة ترابية إلى إسمنتية بمتوسط مساحة 2000 متر للشونة الواحدة، لافتا إلى أن أقل شونة من شون البنك الزراعى سعتها التخزينية 5 آلاف طن.

وقال المهندس أيمن سيد رئيس لجنة الفرز فى مجمع صوامع بوهلر التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى إنه يتم استلام الأقماح من المزارعين فى مجمع الصوامع، حيث مستهدف توريد 40 ألف طن خلال الموسم الجارى، مقارنة بنحو 26 ألفا و200 طن قمح تم استلامها فى مجمع الصوامع فى موسم توريد القمح الماضى.

وأضاف أنه يتم يوميا استلام القمح المحلى من المزارعين والذى يتراوح عددهم من 150 إلى 300 مزارع يوميا، مشيرا إلى أن مجمع الصوامع يضم 6 خلايا بسعة إجمالية 30 ألف طن، بطاقة تخزينية 5 آلاف طن للخلية الواحدة.

بينما أكد لؤى حسن، عضو لجنة الفرز، أن الأقماح التى يتم استلامها من المزارعين خلال موسم التوريد الجارى تتراوح درجة نقاوته من 23 إلى 23.5 درجة نقاوة يتم استلامها من المزارعين طوال اليوم.