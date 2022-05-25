السفير الصينى بالقاهرة: الشباب هم مستقبل العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الصين لدى مصر لياو ليتشيانج أن الشباب هم مستقبل العلاقات المصرية الصينية، معربا عن أمله أن يعمل جميع الطلاب على دفع التعاون الشعبى والثقافى بين البلدين، وتقديم مساهمات أكبر فى تعزيز التبادلات بين الحضارتين القديمتين.





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