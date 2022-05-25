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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699959/القبض-علي-مستريحة-بسوهاج-بتهمة-النصب-على-5أشخاص-والاستيلاء-على4-مليون-جنيه

تبلغ لمركز سوهاج من 5 أشخاص بمركز سوهاج بتضررهم من سيدة من دائرة المركز لنصبها عليهم في مبلغ 4.000.000″ أربعه مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية.

دوت الخليج حيث تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بتحرير محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “منطقة جنوب الصعيد” يتضمن بلاغ من “ناجح،ع”51 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج وعدد 4 آخرين محددين ويقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من المدعوة”دعاء ،ع”37 سنة حاصلة علي دراسات إسلامية وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها “4.000.000” أربعه مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ. المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية .

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