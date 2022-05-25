انت الان تتابع تفاصيل خبر مرض جدري القرود في مصر 2022.. «الصحة» تكشف آخر التطورات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699925/مرض-جدري-القرود-في-مصر-2022-الصحة-تكشف-آخر-التطورات

أعلنت الإمارات أمس الثلاثاء، عن تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، لتكون أول دول عربية تؤكد بظهور جدري القرود عليها، فيما أبغلت وزارة الصحة المغربية منذ يومين عن وجود اشتباه في 3 حالات لم تؤكد إصابتهم بعد.

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آخر أخبار مرض جدري القرود في مصر 2022

بعد ظهور جدري القرود في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها تتابع بدقة تطورات المرض ومدى انتشاره، حيث أكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة، أنه لا توجد حتى الآن أي إصابة بفيروس جدري القرود في مصر، أو حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود.

طرق انتقال جدري القرود 2022

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس جدري القرود من المستبعد تحوله إلى جائحة عالمية مثل «فيروس كورونا»، حيث أنه ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بشكل وثيق ولفترات طويلة، وتلامس وتواصل قريب بين الأجساد، موضحًا أن الملاحظ في حالات الإصابة الحالية هو عدم سفرهم إلى أي من الدول المتوطن بها فيروس جدري القرود بغرب ووسط أفريقيا، ولكنه انتشر بين فئة معينة ممن لديهم علاقات جنسية متعددة.

تطعيمات جدري القرود 2022

أكدت وزارة الصحة المصرية، كذلك منظمة الصحة العالمية وغالبية دول أوروبا التي ظهر بها جدري القرود، أن تطعيمات الجدري العادي أثبتت فعاليتها في علاج جدري القرود بنسبة كبيرة، كما أعلنت السلطات الألمانية أن أي شخص تم تطعينه بالفعل بلقاح الجدري العادي، يجب أن يكون لديه مناعة موجودة ضد جدري القرود.

الوقاية من جدري القرود 2022

في ظل انتنشارفيروس جدري القرود، اهتمت وزارة الصحة المصرية برفع الوعي بفيروس جدري القرود، ونشر بعض التعليمات للمواطنين في محاولة للوقاية منه والتي تمثلت في:

1- تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس بما في ذلك الحيوانات المريضة، أو التي تم العثور عليها ميتة في المناطق التي يظهر فيها جدري القرود، وتجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوانًا مريضًا.

2- عزل المرضى المصابين بجدري القرود عن الآخرين المعرضين بخطر الإصابة.

3- غسل اليدين بالماء والصابون باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول.

4- استخدام أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات عند رعاية المرضى.

5- اتخاذ إجراءات حجر البيطري للحيوانات المصابة.

حفلات المثليين بؤرة العدوى بجدري القرود

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في إحدى تقاريرها، أن إحدى حفلات المثليين التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 15 مايو، هي سبب انتشار جدري القرود في 18 دولة أوروبية حتى الآن، حيث شهد مهرجان «ماسبالوماس برايد» أو فخر المثليين الذي أقيم في جزر الكناري بإسبانيا، حضور ما يزيد عن 80 ألف شخص من الرجال المثليين من حول العالم، مشيرة أن عدد كبير من المصابيين الذين ثبتت إصابتهم بـ«جدري القرود» في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، كانوا ممن حضروا الحفل، والذي ساهموا في زيادة نشر الفيروس بعد عودتهم إلى بلادهم ونشرهم عن طريق «الاتصال الجنسي».