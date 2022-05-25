انت الان تتابع تفاصيل خبر السيطرة علي حريق بقطعة ارض زراعية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - أندلع حريق بقطعة أرض زراعية بمركز طما شمال محافظة سوهاج وعلي الفور تم الدفع بعدد “1” سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

دوت الخليج تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية مساحتها 5 قيراط منزرعة بالقمح ملك المدعو “محمود ،م”20 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات. أمتدت النيران لأرض منزرعه بالقمح أفاد المذكور قيام نجلي عمومته كل من :- 1- “سيد ،ع “سن 67 سنة مزارع 2- “أحمد ،ز” 47 سنة مزارع ، ويقيمان بذات الناحية بإشعال النيران بكمية من المخلفات الزراعية بأرضهما المجاورة لأرضه فأمتدت النيران لأرض منزرعه بالقمح ملكه وإتهمهما بالإهمال وأضاف بإحتراق محصول مساحة حوالي ” 5 ” قيراط ،تم ضبط المشكو في حقهما وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيطرة علي حريق بقطعة ارض زراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.