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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699956/اجتماع-التنفيذي-للتجديف-على-هامش-إجراء-انتخابات-الاتحاد-غدا

يعقد غدا الخميس المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتجديف برئاسة المستشار خالد زين وعضوية اربع دول اجتماعا هاما لبحث عدد من الملفات وتحديدأعضاء اللجان المقرر اختيارهم , وذلك قبل اجراء الانتخابات بعد غد الجمعة التي ستحدد المجموعة التي ستقود الاتحاد خلال الاربع سنوات المقبلة.

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وصرح زين بان اجتماع الغد من المقرر أن يحدد أعضاء عدد من اللجان الهامة مثل الانضباط والمرأة , وذلك قبل اجراء الانتخابات بعد غد , حيث بدأ توافد الوفود العربية الي مصر علي مدار الايام القليلة الماضية للمشاركة فيها , والتي ستعلن قائمة الاتحاد التي ستقود المهمة خلال السنوات الاربع المقبلة.

اجتماع هام لتنفيذي العربي للتجديف غدا والانتخابات الجمعة

وكان زين حسم رئاسة الاتحاد لولاية رابعة علي التوالي بعد فاز بها بالتزكية لعدم تقدم أحد أمامه , وذلك بعد اجماع اعضاء الاتحاد علي استمراره لفترة اخري نظرا للانجازات والطفرة التي شهدتها اللعبة علي مستوي العربي تحت رئاسته , بينما سيتم حسم باقي المقاعد من خلال التصويت في العملية الانتخابية بعد غد.