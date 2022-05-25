مصرع طفلة تحت عجلات جرار زراعى بالغربية

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - لقيت طفلة مصرعها بقرية الشين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، صدمها جرار زراعي، أثناء سيرها بالطريق العام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ بوقوع حادث دهس وحالة وفاة، بقرية الشين بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص، أن الطفلة تدعى "حنين. م - 9 سنوات" صدمها جرار زراعي أثناء سيرها في أحد شوارع القرية ونتج عن الحادث إصابتها بكسور خطيرة، ونزيف في المخ، وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها ولفظت أنفاسها.

تحريات المباحث حول الواقعة

وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي.

كما لقى تلميذ بقرية دماط فى مركز قطور بمحافظة الغربية، مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، وذلك أثناء اللعب أمام منزله مع زملاءه.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى قطور المركزي، بوصول الطفل ياسين عنتر البالغ من العمر 6 سنوات، ومقيم بقرية دماط مركز قطور، مصاب بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة إثر حادث دهس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فور وصوله إلى المستشفى.

تلميذ بالصف الأول الابتدائي الأزهري

وتبين من التحريات، أن المتوفى يدعي ياسين سمير عنتر، يبلغ من العمر 6 سنوات، وتلميذ بالصف الأول الابتدائي الأزهري، ومقيم قرية دماط بدائرة مركز قطور، ودهسته سيارة ميكروباص أثناء لهوه أمام منزل أسرته مع زملاءه.

وتم ضبط قائد السيارة، وتحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها.