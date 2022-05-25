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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699950/إطلاق-14-قافلة-للكشف-والعلاج-المجاني-على-المواطنين-بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 14 قافلة طبية بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحت شعار «100 مليون صحة»؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستهداف القرى والمناطق النائية الأكثر احتياجًا والتي تعاني من نقص الخدمات الطبية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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القوافل الطبية في مصر

وأوضحت وزارة الصحة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق 14 قافلة طبية على مدار يومي 25 مايو و26 مايو2022، في 14 محافظة هم: «القاهرة - السويس - دمياط - مطروح - البحيرة - المنيا - أسيوط - سوهاج -بني سويف - أسوان - قنا - المنوفية - الغربية - جنوب سيناء».

التخصصات الطبية بقوافل وزارة الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن تواجد القوافل الطبية في المحافظات

- الكابلات مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

- نقطة نجع حمادي مركز مطاي بمحافظة المنيا.

- الحرجة بالقرعان مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

- مركز طبي الأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة.

- العزيمة مركز التحرير بمحافظة البحيرة.

- خربت 1 مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

- كفر ربيع مركز تلا بمحافظة المنوفية.

- عزبة البوصة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

- المراقي (بهي الدين - مشندت) مركز سيوة بمحافظة مطروح.

- مركز شباب عيون موسى بحي الجناين بمحافظة السويس.

- سالم البحيري مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

- أبو الشحات مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

- سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية.

- وادي الشرفا تجكع بدوي مجيرح مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.