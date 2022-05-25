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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699949/المصرية-للاتصالات-we-تؤكد-قطع-حرارة-الأرضي-والنت-عن-هؤلاء

أعلنت المصرية للاتصالات عن قطع حرارة الأرضي والنت عن عددًا من المشتركين وهو إجراء ليس بجديد، وذلك للمتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات we لشهر إبريل، لذا يجب على عملاء المصرية للاتصالات We الانتباه ودفع الفواتير المتأخرة.

المصرية للاتصالات we

أكدت المصرية للاتصالات we أنهى فترة السماح التي حددتها له الشركة، فكان من المفترض دفع الفاتورة بداية من يوم 15 إبريل، واتاحت الشركة السداد حتى يوم 14 مايو.

غرامة المصرية للاتصالات We

ينشر دوت الخليج تفاصيل عقوبة المصرية للاتصالات we عن المتأخرين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي وذلك من خلال الآتي:

العقاب الأول الذي تفرضه الشركة على هؤلاء، فقد تم تحويل الخط الأرضي الخاص بهم إلى نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 مايو، ويستمر هكذا حتى يوم 14 يونيو.

العقاب الثاني إذا لم يتم التسديد خلال هذه الفترة، سيتم قطع الخدمة اعتبارًا من يوم 15 يونيو مع فرض غرامة تأخير لعدم السداد، أي يتبقى قرابة 20 يوم.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الاستعلام الآن عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع شركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــــــــا.

إدخال رقم التليفون وكود المحافظة، في الخانات المحددة.

كما يمكنكم مطالعة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال برقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات we المختصر 19777