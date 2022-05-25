دينا هلالي لـ دوت الخليج: مشروع مستقبل مصر الزراعي يساهم فى تحقيق الاكتفاء الغذائي ويعزز الصادرات الزراعية 

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699948/دينا-هلالي-لـ-تحيا-مصر-مشروع-مستقبل-مصر-الزراعي-يساهم-فى-تحقيق-الاكتفاء-الغذائي-ويعزز-الصادرات-الزراعية

أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبلغ مساحته نحو 1.5 مليون فدان، خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والإستراتيجية، أن توقيت افتتاح المشروع يحمل أهمية كبيرة خاصة في ظل الصراعات الإقليمية والدولية وانعكاساتها الوضع الاقتصادي ودخول دول العالم في أزمة.

دوت الخليج

دينا هلالي : مشروع مستقبل مصر الزراعي يساهم فى تحقيق الاكتفاء الغذائي ويعزز الصادرات الزراعية

وقالت عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن مشروع "مستقبل مصر"الزراعي، يعزز الصادرات الزراعية بشكل كبير ،خاصة بعد أن شهدت طفرة هائلة الفترة الماضية، حتى وصلت إلى أعلى نسبة صادرات، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام إلى 100 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي له يسهم بجزء كبير في زيادة عوائد الدولة المصرية.

مشروع توشكى الزراعي

وأوضحت الدكتورة دينا الهلالي، أن المشروعات الزراعية التي تقوم بها الدولة، سواء توشكى أو مشروع مستقبل مصر، سيحدث انتعاشة جيدة للاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو، معربة عن أملها في مواصلة القطاع الزراعي الطفرة الكبيرة التي شهدها على مستوى الإنتاج والصادرات.

وثمنت عضو مجلس الشيوخ، الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في دعم القطاع الزراعي والمزارعين، وصغار الفلاحين، باعتبارهم أحد العوامل الرئيسية لرفع الإنتاجية، مطالبة بضرورة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة احتياجات الفلاح اللازمة للزراعة، من تقاوي وأدوات.