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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699947/اعرف-حقيقة-تسريب-امتحانات-الصف-الثالث-الاعدادي-2022-الترم-الثاني-صور

تزايدت عمليات البحث مؤخرًا حول حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني، وذلك بالتزامن مع إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي 21 مايو، في عدد من محافظات الجمهورية، منها القاهرة وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية والمنوفية.

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

وينشر موقع دوت الخليج حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني، بعدما تم تداول أخبار على موقاع التواصل الاجتماعي بتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة مطروح امتحان اللغة الإنجليزية، أمس، الثلاثاء، وذلك بعد مرور نصف ساعة فقط من بداية امتحان اللغة الإنجليزية، تداول طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تطبيق تيليجرام.

إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمطروح بعد تسريبه

وبعد عرض امتحان اللغة الإنجليزية المسرب على الموجه العام واللجنة الفنية، أقرا بأنه الامتحان الذي تم تسريبه لمادة اللغة الإنجليزية، هو ذاته الامتحان الذي تم وضعه من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ليتم عرض الواقعة بعدها على محافظ مرسى مطروح، اللواء خالد شعيب.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي

ومن جانبه، قرر اللواء خالد شعيب، إلغاء الامتحان وإعادة طبع امتحان آخر، على أن يؤدي الطلاب الامتحان بعد غدًا الخميس 26 مايو 2022، على أن يعقد كفترة ثانية بعد أداء الطلاب لامتحان الدراسات الاجتماعية، وذلك من أجل تحقيق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين طلاب الشهادة الإعدادية.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بإخطار النيابة العامة، وذلك طبقًا للقانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإخلال بعملية الامتحانات.

التعليم: نرصد حالات الغشعن طريق الهواتف

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى الجمهورية باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، حيث شدد على علم الوزارة بالحالات التي وقعت، ومتوعدًا المسؤولين عن هذه الوقائع بالعقاب. وفي منشور له على صفحته الشخصية على فيس بوك، كتب وزير التربية والتعليم: تتابع الوزارة حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية ونعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش".

وأكد الوزير على أنه سوف يتم تطبيق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا وكذلك سوف يتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان والذين أخفقوا في عملهم او ساعدوا على هذا.