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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699945/التعليم-توضح-حقيقة-وجود-أسئلة-مقالية-بامتحانات-الثانوية-العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021- 2022 على أسئلة مقالية.

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التعليم تنفي شائعة وجود أسئلة مقالية بامتحانات الثانوية العامة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبيان حقيقة الشائعة، والتي أكدت أنه لا صحة من احتواء احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022/2021 على أسئلة مقالية، مُوضحةً أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ستعقد ورقيًا بنظام «البابل شيت»، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة، وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، ويؤدي الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقياً (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية.

وأضافت وزارة التربية، أن المدرسة ستقوم بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

وزارة التربية والتعليم تناشد الإعلام بتحري الدقة

وناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).