الخشت يتسلم شهادة تكريم من هيئة ضمان جودة التعليم لاعتماد 3 برامج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:28 مساءً - اعتماد برامج الآثار الإسلامية والآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار

حصول 24 كلية وبرنامجًا بجامعة القاهرة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي

إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الأكاديمي والإداري محليا وعالميا وفق استراتيجية الجامعة للتحول كجامعة من الجيل الرابع

تسلم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شهادة تكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لاعتماد 3 برامج جديدة، وهي برامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى جودة التعليم العالي تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم"، والذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، لتكريم مؤسسات التعليم العالي، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وقيادات التعليم العالي الحكومي والخاص والأزهري، وعميد كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور أحمد رجب.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت في حصول 24 كلية وبرنامجا على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتجديد الاعتماد لها علاوة على الاعتماد الدولي للعديد من برامجها وكلياتها، والحصول على شهادة الأيزو العالمية تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وخلال السنوات الماضية تم إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الأكاديمي والإداري محليًا وعالميًا، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، حيث حصلت على الاعتماد المؤسسي كليات: الطب، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والهندسة، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمعهد القومي للأورام، واللذان بصدد تجديد الاعتماد.

كما حصلت العديد من البرامج الأكاديمية بكليات جامعة القاهرة على الاعتماد البرامجي، وهي الهندسة المدنية وتشمل تخصصات هندسة المياه والبيئة، وهندسة وإدارة التشييد، وهندسة الإنشاءات، وبرامج الهندسة المعمارية، وهندسة وتكنولوجيا العمارة، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، وبرامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار، وجاري اعتماد برنامجي الترميم العضوي وغير العضوي بكلية الآثار، كما بدأت كليات العلوم والزراعة والتخطيط الإقليمي والعمراني في الاعتماد البرامجي، وجاري الإنتهاء من إجراءات الاعتماد البرامجي لكليات الهندسة والعلوم والتجارة والحقوق.