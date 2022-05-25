مصر للطيران تنقل بعثة النادي الأهلي إلى المغرب على متن رحلة خاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:28 مساءً - قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار عمرو نبيل، إنه تم التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي على تجهيز طائرة خاصة من طراز بوينج B737-800 رحلة رقم MS3200 لتقلع اليوم الأربعاء، من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في الساعة 5.40 مساء؛ لنقل البعثة إلى مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة - في تصريح اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم كل التسهيلات اللازمة لسفر بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى المغرب؛ لمواجهة نادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري.

ومن المقرر أن تكون رحلة العودة رقم MS3201 يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الجاري.