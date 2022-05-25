وفد العربية للتصنيع يبحث التعاون مع الحكومة الليبية فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، موضحا أهمية مشاركة العربية للتصنيع فى دعم طرابلس ونقل تجربة مصر فى البناء والتنمية وإعادة تأهيل المصانع الليبية طبقا لمعايير الجودة العالمية.





جاء هذا فى إطار فعاليات اليوم الثانى لمعرض وملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا»، والذى يمتد بين الفترة من 23 إلى 27 مايو 2022، بمدينة بنغازى، شرق ليبيا، بحضور ومشاركة كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات المصرية، وعدد 47 شركة قطاع خاص والذى يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسى" للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح رئيس وفد العربية للتصنيع أن وفد الحكومة الليبية أعرب عن سعادته بدعوة الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لوفد الحكومة الليبية، لزيارة الهيئة، مؤكدين قبول الدعوة والتواصل مع المسئولين فى مصر لتلبية الدعوة والاجتماع فى أسرع وقت، وأبدى الجميع أن ليبيا تحتاج سرعة تعاون المصريين فى كافة قطاعات البنية التحتية المختلفة.

وشهد الملتقى حضور الدكتور على فرج القطرانى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقى، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزى على الحبرى، ومدير عام صندوق إعمار بنغازى- درنة، والقنصل العام المصرى، وعدد من ضباط قوات القيادة العامة ومسؤولى بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة.

وعلى هامش فعاليات المعرض، عقد وفد رفيع المستوى من الحكومة الليبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، يرافقه الدكتور أسامة حماد وزير المالية والتخطيط، والمهندس عوض البدرى وزير الكهرباء، المهندس سالم الإدريسى وزير الاتصالات، الدكتور محمد دومة وزير المياه، اجتماعا مع وفد الهيئة العربية للتصنيع.

شهدت الاجتماعات استعراض إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع، فى صناعة ونقل ولحام واختبار مواسير البولى إيثيلين حتى قطر 1600 مللى والمستخدمة فى مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى، وUPVC، وتم استعراض إمكانيات الهيئة فى تصنيع الأجهزة المنزلية مثل الميكرويف والغسالة والثلاجة والتابلت والتليفزيون، وأيضا استعراض منتجات الهيئة من "التابلت" و"اللاب توب" الذى يتم تصنيعه بالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة، بالإضافة إلى العدادات الذكية للشوارع وعدادات مسبقه الدفع للمنازل، وعدادات "سمارت" الخاصة بالمياه، والشاشات التفاعلية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والجامعات، وتوافر أيضا شاشات التليفزيون المنزلية بمختلف أحجامها ومقاساتها، كما تم استعراض توافر باقى الأجهزة المنزلية الأخرى، مثل: "الميكرويف والعدادات الذكية للمياه والغاز والكهرباء، وكشافات إنارة الشوارع الخاصة بالشوارع وتخفيض الطاقة من 400 وات إلى 100 وات.

وأشارت الهيئة إلى تعاون الهيئة مع وزارة التنمية المحلية والتى تم خلالها توريد 3 مليون كشاف لإنارة شوارع الجمهورية، بالإضافة إلى كاميرات وأنظمة المراقبة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى التى تتعرف على الوجوه وأرقام السيارات.

واستعرضت الاجتماعات جميع ولاعات الغاز الطبيعى للأفران والأغراض الصناعية، بالإضافة إلى استعراض إمكانيات الهيئة فى تصنيع وتركيب واختبار وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، واستعراض نماذج لتلك المحطات نفذتها الهيئة فى مصر وبعض الدول الإفريقية، حيث نفذت العربية للتصنيع محطات خارج مصر فى أوغندا بقدرة 4 ميجا وات تم تسليمها، ولدينا تعاقدات بحوالى 8 ميجا وات مع الكونغو واريتريا وجارى التعاقد على تنفيذ محطات شمسية بدولة جيبوتى ونتوسع حاليا فى الدول الإفريقية لتنفيذ محطات طاقة شمسية أخرى.

كما استعرضت قدرات الهيئة العربية للتصنيع، فى صناعة عربات المطافئ وتوافر 10 عربات الآن جاهزين للدفع، وإمكانيات الهيئة فى تصنيع سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى عرض إمكانيات الهيئة فى تصنيع الأسرة الطبية واللوحات المعدنية للمركبات، بالإضافة إلى إمكانية الهيئة فى توريد محولات الكهرباء والرنجات والكابلات والموزعات، كما تم استعراض امكانية تصنيع وتوريد وتشغيل محطات تحلية وتنقية المياه، وطلمبات الضغط العالى، واستعراض قدرات الهيئة فى تصنيع السيارات الجيب بالتعاون مع شركة جيب الأمريكية.