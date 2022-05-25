أسيوط: فتح 20 منفذا لبيع المواد الغذائية واللحوم للتصدى للاحتكار

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، فتح 20 منفذا لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة وبحث التوسع فى فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على جشع بعض التجار والتصدى للممارسات الاحتكارية.





وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسى لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة - على متابعته المستمرة لفتح معارض وشوادر السلع الغذائية الثابتة والمتحركة وتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لمحاولات بعض التجار الجشعين فى حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابت ومتحركة لتخفيف العبء عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء، لافتًا إلى ضروة تضافر وتوحيد كافة الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

كما أضاف أنه تم فتح أكثر من 10 منافذ بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، بالإضافة إلى منافذ بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى ومنافذ مديرية الزراعة والتموين وجميع أفرع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتى" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التى تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلف.

وناشد المحافظ جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب بالمشاركة فى إقامة المعارض وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.