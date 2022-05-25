جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى جودة التعليم العالى تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم"، والذى نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، لتكريم مؤسسات التعليم العالى، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وقيادات التعليم العالى الحكومى والخاص والأزهرى، وعميد كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور أحمد رجب.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت فى حصول 24 كلية وبرنامجا على الاعتماد المؤسسى والبرامجى، وتجديد الاعتماد لها علاوة على الاعتماد الدولى للعديد من برامجها وكلياتها، والحصول على شهادة الأيزو العالمية تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.
وخلال السنوات الماضية تم إحداث نقلة نوعية فى الاعتماد الأكاديمى والإدارى محليًا وعالميًا، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومى للجودة أو تجديد الاعتماد، حيث حصلت على الاعتماد المؤسسى كليات: الطب، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والطب البيطرى، والهندسة، والتخطيط الإقليمى والعمرانى، والآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والمعهد القومى للأورام، واللذان بصدد تجديد الاعتماد.
كما حصلت العديد من البرامج الأكاديمية بكليات جامعة القاهرة على الاعتماد البرامجى، وهى الهندسة المدنية وتشمل تخصصات هندسة المياه والبيئة، وهندسة وإدارة التشييد، وهندسة الإنشاءات، وبرامج الهندسة المعمارية، وهندسة وتكنولوجيا العمارة، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، وبرامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار، وجارى اعتماد برنامجى الترميم العضوى وغير العضوى بكلية الآثار، كما بدأت كليات العلوم والزراعة والتخطيط الإقليمى والعمرانى فى الاعتماد البرامجى، وجارى الإنتهاء من إجراءات الاعتماد البرامجى لكليات الهندسة والعلوم والتجارة والحقوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة القاهرة يتسلم شهادة تكريم من «ضمان الجودة» لاعتماد 3 برامج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.