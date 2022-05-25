رئيس جامعة القاهرة يتسلم شهادة تكريم من «ضمان الجودة» لاعتماد 3 برامج

جدة - نرمين السيد - تسلم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شهادة تكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لاعتماد 3 برامج جديدة، وهى برامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار.





جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى جودة التعليم العالى تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم"، والذى نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، لتكريم مؤسسات التعليم العالى، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وقيادات التعليم العالى الحكومى والخاص والأزهرى، وعميد كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور أحمد رجب.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت فى حصول 24 كلية وبرنامجا على الاعتماد المؤسسى والبرامجى، وتجديد الاعتماد لها علاوة على الاعتماد الدولى للعديد من برامجها وكلياتها، والحصول على شهادة الأيزو العالمية تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وخلال السنوات الماضية تم إحداث نقلة نوعية فى الاعتماد الأكاديمى والإدارى محليًا وعالميًا، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومى للجودة أو تجديد الاعتماد، حيث حصلت على الاعتماد المؤسسى كليات: الطب، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والطب البيطرى، والهندسة، والتخطيط الإقليمى والعمرانى، والآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والمعهد القومى للأورام، واللذان بصدد تجديد الاعتماد.

كما حصلت العديد من البرامج الأكاديمية بكليات جامعة القاهرة على الاعتماد البرامجى، وهى الهندسة المدنية وتشمل تخصصات هندسة المياه والبيئة، وهندسة وإدارة التشييد، وهندسة الإنشاءات، وبرامج الهندسة المعمارية، وهندسة وتكنولوجيا العمارة، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، وبرامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار، وجارى اعتماد برنامجى الترميم العضوى وغير العضوى بكلية الآثار، كما بدأت كليات العلوم والزراعة والتخطيط الإقليمى والعمرانى فى الاعتماد البرامجى، وجارى الإنتهاء من إجراءات الاعتماد البرامجى لكليات الهندسة والعلوم والتجارة والحقوق.