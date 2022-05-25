عاجل- بيان رسمى من الحكومة بشأن امتحانات الثانوية العامة والأسئلة المقالية

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز، أن ما انتشر من أنباء بشأن احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021 - 2022 على أسئلة مقالية، عار تماما عن الصحة.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاحتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021 - 2022 على أسئلة مقالية.

وأشارت إلى أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021 - 2022، ستعقد ورقيا بنظام "البابل شيت"، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أى أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هى فقط المسموح بوجودها فى اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسى أو التابلت داخل لجان الامتحانات.

وفى سياق متصل، سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسى 2021 - 2022، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين فى الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيا (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب فى الامتحانات التى تمت إلكترونيا وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.