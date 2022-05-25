رئيس الوزراء يُشيد بمشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى: نقلة كبيرة

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، بالإشادة بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، الذى تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كجزء من الدلتا الجديدة، بهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يُمثل نقلة كبيرة فى خريطة مصر التنموية.





وأكد رئيس الوزراء، أن الجهد المبذول فى هذا المشروع خلال المرحلة الراهنة مهم للغاية فى ظل الظروف والتحديات العالمية، وما يُصاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء، لافتاً إلى أن المشروع يًساهم أيضاً فى تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة، متوجها بالشكر والتقدير فى هذا الصدد، للقوات المسلحة بكافة أجهزتها، على الجهد الكبير الذى يتم تنفيذه فى إطار مشروع "مستقبل مصر" الزراعى المهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، كما سيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بمؤتمر تغير المناخ 27 COP ، مؤكداً أن ملف "تغير المناخ" يعد أحد القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم، وأن مصر لن تألو جهداً خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 فى السعى الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.

كما أعلن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، طرح المسودة النهائية لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، للحوار المجتمعى، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب جميع ملاحظات الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقى ومناقشة أى وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.

وأشار إلى أن الجدول الزمنى للتوافق المجتمعى حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعى، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.

وقال: عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافى التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة فى صورتها النهائية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى عقده بالأمس، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدا على ضرورة التواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولافتاً إلى أن الاجتماع تطرق لشرح ما تبذله الدولة من جهود لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية جراء النزاع الروسى ـ الأوكرانى، وكذا توجهات الدولة تجاه تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأكيد على الاستمرار فى برامج الإصلاح الهيكلى، وتشجيع قطاعات كبيرة على رأسها الصناعة، من خلال خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلا ًعن تيسير توفير الأراضى لإقامة المشروعات، وتذليل كافة المشاكل الإجرائية التى تواجه المستثمرين.

وفى سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد اجتماع منذ أيام لمتابعة أعمال الطريق الدولى الساحلى، ويتم حاليا الانتهاء من الأعمال، والمساحات التى تم تطويرها بداية من مارينا، وحتى الضبعة، بإجمالى 55 كم، وتم توسيع الطريق إلى عدة حارات، بما يسهم فى تيسير الحركة المرورية بهذه المنطقة المهمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم رفع كفاءة المرافق بهذه المنطقة، وتبين من الحصر أن هناك عدة قرى سياحية بهذه المنطقة لم تسدد مستحقات الدولة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وبالتالى يجب على كل القرى سداد المستحقات حتى تتم إعادة توصيل المرافق لها.

وأضاف: تم تكليف أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسؤولى المرافق بالوزارات المعنية، ومسؤولى هذه القرى السياحية للاتفاق على سرعة سداد المستحقات، مؤكداً أنه لن تعود الخدمة إلا بعد السداد.