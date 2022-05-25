جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، فتح 20 منفذا لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة وبحث التوسع فى فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على جشع بعض التجار والتصدى للممارسات الاحتكارية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاته.





وجاء ذلك خلال اجتماعه علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأكد سعد، خلال الاجتماع، على متابعته المستمرة لفتح معارض وشوادر السلع الغذائية الثابتة والمتحركة وتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لمحاولات بعض التجار الجشعين فى حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة فى ضوء توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وكلف محافظ أسيوط السكرتير العام المساعد، بترأس لجنة فتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التى يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة محاولات المغالاة فى الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين، مؤكدا التصدى بكل حسم لمثل هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابت ومتحركة لتخفيف العب عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء، لافتا إلى ضروة تضافر وتوحيد الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم فتح أكثر من 10 منافذ بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى منافذ بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى ومنافذ مديرية الزراعة والتموين وجميع أفرع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة ومنافذ تابعة لوزارة التموين، مثل "جمعيتى" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التى تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلف وناشد المحافظ جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والأحزاب بالمشاركة فى إقامة المعارض وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.